Rhove butta in piscina una fan e poi spiega (in modo assurdo) per quale motivo l'ha fatto – VIDEO (Di venerdì 5 agosto 2022) Rhove continua a far parlare di sé (e non certo per la sua musica ed i suoi meriti ma per le sue bravate da bambino di prima elementare). Dopo aver fermato il concerto perché il pubblico non saltava abbastanza ed avere "litigato" con mezza scena italiana per questo motivo, arriva il nuovo gesto che fa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Rhove butta una fan dentro la piscina - Antonellacir : RT @trash_italiano: Rhove butta una fan dentro la piscina - folinomanuela : RT @MeryDarco: Cioè dopo aver visto il video di #Rhove che butta la ragazza in piscina nessuno lo sta criticando..poi leggi che da due mes… - BonazzoliChiara : RT @trash_italiano: Rhove butta una fan dentro la piscina - blogtivvu : Rhove butta in piscina una fan e poi spiega (in modo assurdo) per quale motivo l’ha fatto – VIDEO -