Raspadori al Napoli: due ore di vertice fra De Laurentiis e Carnevali (Di venerdì 5 agosto 2022) CASTEL DI SANGRO - È entrata nel vivo la trattativa per portare Giacomo Raspadori al Napoli . Nel ritiro azzurro di Castel di Sangro c'è stato un incontro di due ore fra l'ad Giovanni Carnevali e il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 agosto 2022) CASTEL DI SANGRO - È entrata nel vivo la trattativa per portare Giacomoal. Nel ritiro azzurro di Castel di Sangro c'è stato un incontro di due ore fra l'ad Giovannie il ...

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, incontro interlocutorio con il @SassuoloUS per #Raspadori - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, incontro interlocutorio per #Raspadori: c'è ancora distanza con il #Sassuolo - AlfredoPedulla : #Raspadori vuole il #Napoli e anche presto. Accostato a troppe squadre, previsti dialoghi anche oggi con il… - kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ??ULTIM’ORA ?? C’è ancora distanza dopo l’incontro, tra #Napoli e #Sassuolo per #Raspadori! ?? I partenopei offrono 30 milioni… - AbeteFrank : RT @FrancescoRoma78: La parola fine con la chiusura ufficiale dell'affare non ci sarà stasera. Incontro importante tra #Napoli e #Sassuolo… -