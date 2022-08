No! Il ministro del Benin non si è ripulito in segno di disprezzo dopo il tocco di Macron: ecco com’è andata davvero (Di venerdì 5 agosto 2022) Alla fine dello scorso luglio, il presidente francese Emmanuel Macron ha intrapreso un viaggio in Africa, che ha toccato diverse tappe. Nel corso di una di queste, è stato registrato un video: una clip di pochi secondi, che lo vede dialogare con il ministro degli Affari Esteri del Benin, Aurélien Agbénonci. Quello che è avvenuto nel corso del colloquio, grazie a quei pochi secondi ripresi, ha finito per diventare virale. Per chi ha fretta: Un video mostra il ministro del Benin Aurélien Agbénonci che si pulisce la giacca dopo esser stato toccato da Macron Il breve video è stato condiviso e il presidente francese deriso per la presunta umiliazione subìta In realtà, a spiegare cos’è successo davvero è stato lo stesso Agbénonci: ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) Alla fine dello scorso luglio, il presidente francese Emmanuelha intrapreso un viaggio in Africa, che ha toccato diverse tappe. Nel corso di una di queste, è stato registrato un video: una clip di pochi secondi, che lo vede dialogare con ildegli Affari Esteri del, Aurélien Agbénonci. Quello che è avvenuto nel corso del colloquio, grazie a quei pochi secondi ripresi, ha finito per diventare virale. Per chi ha fretta: Un video mostra ildelAurélien Agbénonci che si pulisce la giaccaesser stato toccato daIl breve video è stato condiviso e il presidente francese deriso per la presunta umiliazione subìta In realtà, a spiegare cos’è successoè stato lo stesso Agbénonci: ...

