Mattia Zenzola torna davvero ad Amici 22? Quello che è successo

Leggi su biccy

(Di venerdì 5 agosto 2022) Ad un passo dal seraleè stato costretto ad abbandonare la scuola dia causa di un brutto infortunio. I suoi compagni sono scoppiati a piangere (soprattutto Christian Stefanelli), discorso diverso per Raimondo Todaro, che ha mantenuto la calma, ma solo perché ha dato una bella notizia al suo alunno. “Mi dispiace tantissimo averti dato questa notizia. Però sai perché non sto piangendo? Perché in tutto ciò c’è una cosa bella, e voglio dirti che il bicchiere è mezzo pieno. Il fatto è che tu a settembre avrai un banco qui! Ok che Christian non ci sarà, ma tu se vuoi puoire. Capisco il vostro rapporto e lo percepiamo anche da fuori che vi volete un gran bene, ma tu adesso pensa a rimetterti. In certe cose non bisogna avere fretta e devi concentrarti sulla guarigione. Poi appena starai bene studia. ...