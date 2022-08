LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Zarco svetta nella FP1 su Bagnaia e Rins, poi Quartararo. Alle 15.10 la FP2 (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.53 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi Alle ore 15.10 italiane per la FP2. Grazie e buon proseguimento di giornata. 11.51 Come spesso capita a Silverstone, la Suzuki è della partita, con Rins e Mir nelle posizioni che contano. In difficoltà, per il momento, invece, Bastianini, solamente 16° con un distacco di 1.326 da Zarco 11.49 Quartararo risponde presente e, dopo aver provato diversi long lap penalty, si conferma prontissimo alla battaglia. Ottime risposte anche dalla Aprilia, con Aleix e Vinales nelle prime posizioni della griglia. 11.47 La FP1 propone una Ducati in ottima forma con Zarco che scende sotto il muro dei 2 minuti e migliora il tempo record in gara. Risponde ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.53 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 15.10 italiane per la FP2. Grazie e buon proseguimento di giornata. 11.51 Come spesso capita a Silverstone, la Suzuki è della partita, cone Mir nelle posizioni che contano. In difficoltà, per il momento, invece, Bastianini, solamente 16° con un distacco di 1.326 da11.49risponde presente e, dopo aver provato diversi long lap penalty, si conferma prontissimo alla battaglia. Ottime risposte anche dalla Aprilia, con Aleix e Vinales nelle prime posizioni della griglia. 11.47 La FP1 propone una Ducati in ottima forma conche scende sotto il muro dei 2 minuti e migliora il tempo record in gara. Risponde ...

gponedotcom : Sia Johann che Pecco sono caduti nelle fasi iniziali della sessione ma con un guizzo nel finale hanno arpionato la… - zazoomblog : MotoGp oggi: prove libere live. Diretta da Silverstone - Sport - Motomondiale - - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Vinales comanda su Rins Bagnaia cade problemi per Quartararo -… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: scatta la FP1 inizia il weekend di Silverstone! - #MotoGP #Bretagna… - dianatamantini : LIVE MOTOGP - La categoria regina riparte dal GP a Silverstone. La diretta delle prime prove libere sul tracciato b… -