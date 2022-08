Inter, Digitalbits resta sulle maglie, ma serve una soluzione - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di venerdì 5 agosto 2022) Inter, si lavora al rinnovo di Skriniar: 5 milioni fino al 2026 Milano, 5 agosto 2022 - Digitalbits dovrebbe restare sulle maglie dell'Inter , per il momento. Non è stata trovata una soluzione ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022), si lavora al rinnovo di Skriniar: 5 milioni fino al 2026 Milano, 5 agosto 2022 -dovrebberedell', per il momento. Non è stata trovata una...

MarcoBellinazzo : DigitalBits, criptovaluta in caduta libera e ritardi nei pagamenti all’Inter @sole24ore - MarcoBellinazzo : Caso #DigitalBits: altro effetto collaterale negativo dello stallo nei pagamenti è che #Inter non può sottoscrivere… - Gazzetta_it : #Digitalbits non paga, l'#Inter oscura lo sponsor - tuttointer24 : Inter, questione sponsor DigitalBits: possibile ipotesi rescissione unilaterale ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… - Lucavad72 : RT @CalcioFinanza: Inter-DigitalBits, ora c’è il rischio di un’azione legale -