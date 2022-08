Gian Maria Volonté: tutto sulla vita, la morte e le curiosità sul grande attore italiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Gian Maria Volonté è stato un grande attore della storia del cinema italiano, protagonista di molti film western diretti da Sergio leone, che gli hanno permesso di conquistare una fama internazionale. Un film interpretato da Gian Maria Volontè nel 1970 e intitolato “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, vinse dei premi importanti come l’Oscar nell’anno successivo nella categoria Miglior film straniero e il Gran Prix Speciale della Giuria nel corso del 23esimo festival di Cannes. Gian Maria Volonté è stato anche regista di film che trattavano dell’impegno civile. Gian Maria Volonté e la morte: l’ultimo film La ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 agosto 2022)è stato undella storia del cinema, protagonista di molti film western diretti da Sergio leone, che gli hanno permesso di conquistare una fama internazionale. Un film interpretato daVolontè nel 1970 e intitolato “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, vinse dei premi importanti come l’Oscar nell’anno successivo nella categoria Miglior film straniero e il Gran Prix Speciale della Giuria nel corso del 23esimo festival di Cannes.è stato anche regista di film che trattavano dell’impegno civile.e la: l’ultimo film La ...

