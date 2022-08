Centrosinistra in un vicolo cieco | Calenda dice no ai rossoverdi | “Niente volemose bene”

(Di venerdì 5 agosto 2022) Nelè il caos più totale. Le complicate alchimie di Letta sulle alleanze per bloccare l’avanzata del “pericolo nero” si trasformano in psicodramma. Tra i più riottosi dopo l’accordo con il Nazareno c’è proprio. Che ne ha per tutti. Dopo l’affondo a Luigi Di Maio arriva il niet all’ingresso deiFratoianni e Bonelli. Ricambiato da un tweet velenoso del leader della sinistra. Tanto che il mite Franceschini è costretto a correre ai ripari con un perentorio ‘fermatevi’. Profluvio di tweet dicontro tutti Se il segretario dem non molla (noi continuiamo a lavorare) il leader di Azione spara a zero su tutti. Con un profluvio di attacchi via Twitter. “Della sorte di Di Maio, D’Incà, Di Stefano e compagnia non ce ne importa nulla”,all’indirizzo di Di Maio. Che ...

Nicola Porro

Leggi Anche dal blog di Fabio Marcelli Il Pd è in uncieco: da questo suicidio della ... ex amministratore locale delD'altronde quello del, piaccia o non piaccia, è l'unico blocco in grado di ... Il tutto infilandosi in uncieco anche per le prossime provinciali. A destra Fratelli d'Italia, ... Dal campo largo al vicolo stretto (e litigiosetto): rigorismo sanitario unico collante Un cartello elettorale da Fratoianni a Brunetta: di contenuti non c'è traccia, in comune hanno solo il sostegno alle misure anti-Covid.Quello di oggi, per il centrodestra potrebbe essere il giorno del compromesso oppure della rottura definitiva. Perché nel vertice fissato per il pomeriggio, prima ...