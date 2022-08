CANALE 5: GF VIP RADDOPPIA AL GIOVEDÌ, TU SI QUE VALES DAL 17 SETTEMBRE, MAI DIRE GOL A RISCHIO (Di venerdì 5 agosto 2022) Siamo in piena estate, ma la garanzia è proprio dietro l’angolo. Publitalia ’80 ha reso noto quando inizieranno i programmi del daytime di CANALE5. Vediamo nel dettaglio. Al mattino ci sarà l’appuntamento con Mattino Cinque (al termine di Morning News) con la conduzione di Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Confermato anche Forum alle 11.00 con Barbara Palombelli. Alle 13.40 ci sarà la soap Beautiful (seppur duri 15 minuti) mentre alle 14.10 troveremo (concluse le puntate di Una Vita), Terra Amara la soap-fenomeno che appassiona circa 2 milioni di telespettatori. Da lunedì 19 SETTEMBRE torna Uomini e Donne con Maria De Filippi, il vero pilastro della Rete. Torneranno anche le strisce reality Amici (dal 19 SETTEMBRE) prima e GF Vip (dal 20 SETTEMBRE) poi. Alle 16.45 circa ci sarà Un Altro Domani, mentre alle 17.25 ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 5 agosto 2022) Siamo in piena estate, ma la garanzia è proprio dietro l’angolo. Publitalia ’80 ha reso noto quando inizieranno i programmi del daytime di5. Vediamo nel dettaglio. Al mattino ci sarà l’appuntamento con Mattino Cinque (al termine di Morning News) con la conduzione di Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Confermato anche Forum alle 11.00 con Barbara Palombelli. Alle 13.40 ci sarà la soap Beautiful (seppur duri 15 minuti) mentre alle 14.10 troveremo (concluse le puntate di Una Vita), Terra Amara la soap-fenomeno che appassiona circa 2 milioni di telespettatori. Da lunedì 19torna Uomini e Donne con Maria De Filippi, il vero pilastro della Rete. Torneranno anche le strisce reality Amici (dal 19) prima e GF Vip (dal 20) poi. Alle 16.45 circa ci sarà Un Altro Domani, mentre alle 17.25 ...

