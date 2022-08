Boxe: Luca Rigoldi resta campione UE dei pesi supergallo, battuto Eloyan con verdetto unanime (Di venerdì 5 agosto 2022) Con la sua vittoria numero 27 da professionista, Luca Rigoldi si riconferma detentore del titolo UE dei pesi supergallo. Al Palasport di Dueville, arriva per lui la vittoria con il belga di origini armene Geram Eloyan. Il verdetto dei giudici, al termine delle 12 riprese, è unanime a favore dell’italiano. Rigoldi comincia subendo un po’ l’iniziativa di Eloyan, ma nel 2° e 3° round sembra poterla fare lui l’iniziativa, facendo barcollare l’avversario con una bella serie di combinazioni. Il belga quasi non si regge in piedi, ma viene salvato dalla campana. Boxe, Luca Rigoldi: “Non sottostimo nessuno, sono pronto per una dura battaglia con Eloyan” Da quel momento, però, ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) Con la sua vittoria numero 27 da professionista,si riconferma detentore del titolo UE dei. Al Palasport di Dueville, arriva per lui la vittoria con il belga di origini armene Geram. Ildei giudici, al termine delle 12 riprese, èa favore dell’italiano.comincia subendo un po’ l’iniziativa di, ma nel 2° e 3° round sembra poterla fare lui l’iniziativa, facendo barcollare l’avversario con una bella serie di combinazioni. Il belga quasi non si regge in piedi, ma viene salvato dalla campana.: “Non sottostimo nessuno, sono pronto per una dura battaglia con” Da quel momento, però, ...

