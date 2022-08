Wanda Nara e Icardi divorziano | l’audio di lei | ‘Non ne posso più’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 agosto 2022) La storia d’amore, travagliata, dei due sembra essere arrivata al capolinea. “Carmen, sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da Mauro, mi sto organizzando. Tornerò a prenderti il ??biglietto e tutto il necessario. Sto organizzando un po’ le cose per il divorzio perché non ce la faccio più“, questoche da giorni sta circolando nel web,cheavrebbe inviato alla sua domestica. La storia d’amore dei due al capolinea Dopo la fortissima crisi dei due, sembra che le cose non siano tornate alla normalità. Dopo il presunto flirt dicon China Suarez, in parte superato, pare chevoglia divorziare definitivamente da Mauro. A confermare la tesi,che in questi giorni è stato mandato in onda nel programma televisivo ‘Los Angeles de la ...