Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Conte | “Meloni non è Letta | sua vittoria pericolo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ladialle prossimepolitiche del 25 settembrenon cambia di molto da unadi? “No, non è indifferente, perché le nostre politiche sono distanti da quelle soluzioni di destra che troviamo inadeguate e anchese. Ho letto di una loro soluzione che fa ricorso all’intelligenza artificiale per tirare fuori un elenco dei giovani” che “verrebbero multati se rifiutassero offerte di lavoro, anche se sottopagate e a pessime condizioni”. Soluzioni degne “di uno Stato totalitario”. Così il leader del M5S Giuseppe, ospite di L’Aria che tira, su La7. “Il problema del Pd non è il Pd. In questo momento c’è da capire come un fronte che va da Carfagna a Gelmini, da Calenda a Speranza e con buone probabilità ...