Ucraina | centrale nucleare “completamente fuori controllo”

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ladi Zaporozhzhia occupata dalle forze russe, la più grande d’Europa, è “”: lo afferma il direttore generale dell’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi. Lo riportano i media internazionali. “C’è un catalogo di cose che non dovrebbero mai accadere in nessun impianto”, ha sottolineato Grossi aggiungendo che “la situazione è molto fragile. Ogni principio di sicurezzaè stato violato in un modo o nell’altro e non possiamo permettere che questo continui”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.