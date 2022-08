Tim Berners - Lee e il suo ' www' per tutti

(Di giovedì 4 agosto 2022) Timothy John- Lee ha inventato il futuro. Il 6 agosto del 1991, l'allora trentaseienne londinese laureato in fisica, introdusse al mondo la sua creazione mostrando il primo sito internet ...

frank_sonoio : RT @globalistIT: - globalistIT : - zoannepintus : RT @wireditalia: Da oltre trent’anni difende la libertà della rete, a cui ha dedicato la sua vita senza mai cercare di lucrarci sopra http… - GaetanoBresci9 : RT @wireditalia: Da oltre trent’anni difende la libertà della rete, a cui ha dedicato la sua vita senza mai cercare di lucrarci sopra http… - candidoporzus : RT @wireditalia: Da oltre trent’anni difende la libertà della rete, a cui ha dedicato la sua vita senza mai cercare di lucrarci sopra http… -

Wired Italia

Per un paio d'anni il web fu usato solo dalla comunità scientifica ma poi, il 30 aprile 1993,- Lee e il Cern decisero di mettere il www a disposizione di tutti con codice sorgente in ...1991 - Inizia l'era di internet: Il 34enne- Lee, ricercatore del Cern, trova la soluzione al problema di come condividere i documenti tra studiosi, sviluppando un software basato sul ... Tim Berners-Lee, chi è l’uomo che ha inventato il web Il 6 agosto del 1991 il fisico londinese presentava al Cern di Ginevra il primo sito internet che preparava al world wide web di pubblico dominio mentre i coetanei americani Bill Gates e Steve Jobs si ...Il 6 agosto è il 218° giorno del calendario gregoriano. Mancano 147 giorni alla fine dell’anno. Santo del giorno: oggi si venera Trasfigurazione del Signore 1890 – Primo condannato alla sedia elettric ...