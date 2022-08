Sampdoria-Reggina | Giampaolo | “Mi aspetto una partita seria”

(Di giovedì 4 agosto 2022) “Miuna”. Lo dice Marcoin vista della prima gara ufficiale della stagione della sua. Di fronte c’è lain occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia contro gli amaranto di Filippo Inzaghi. C’è fiducia: “Già durante le amichevoli ho visto l’atteggiamento giusto da parte dei ragazzi – spiega il tecnico -. Adesso però si scende in campo per un trofeo importante e noi siamo pronti a giocare bene la nostra“.non si fida degli avversari: “Lanon è una squadra materasso, non affrontiamo una formazione di dilettanti bensì di Serie B, con calciatori importanti che hanno giocato anche in A – prosegue-. La squadra però ha lavorato molto ...

clubdoria46 : Verso #SampReggina, #Giampaolo non si fida di #Inzaghi. Le parole #Samp #CoppaItaliaFrecciarossa - WiAnselmo : RT @Mediagol: Sampdoria-Reggina, Inzaghi alla vigilia: “Daremo del filo da torcere a tutti” - Mediagol : Sampdoria-Reggina, Inzaghi alla vigilia: “Daremo del filo da torcere a tutti” - ilregginoit : Verso Sampdoria-Reggina, Inzaghi: «Daremo filo da torcere a tutti» · Il Reggino - SampNews24 : #Sampdoria, #Giampaolo: «#CoppaItalia importante. Mercato? I tifosi hanno risposto» – VIDEO -

... allenatore della, alla vigilia del primo impegno ufficiale della stagione in programma domani allo stadio Luigi Ferraris di Genova contro la, gara valida per i 32esimi di finale di ...C'è curiosità per la prima formazione ufficiale dellain occasione del match di Coppa Italia di domani sera a Marassi contro la: le possibili riflessioni e scelte del tecnico amaranto Pippo Inzaghi Il primo giorno di scuola. Domani, per ...Sampdoria-Reggina, le dichiarazioni di Marco Giampaolo: "Mi aspetto una partita seria. Non sfidiamo una squadra materasso" ...'Questa squadra darà filo da torcere a tutti', assicura il tecnico amaranto REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - 'Siamo reduci dal triangolare di ...