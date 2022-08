Orrore in Sudafrica, in 120 stuprano 8 donne: in manette decine di minatori clandestini (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago — Orrore in Sudafrica, nella città di Krugersdorp, dove più di 120 uomini sono stati arrestati con l’accusa di avere commesso stupri di gruppo su otto donne. L’episodio si è verificato lo scorso giovedì in una delle miniera abbandonate del luogo, dove una troupe composta da 22 persone è stata attaccata da uomini armati nel corso delle riprese di un video musicale. «Il team di 22 persone, 12 donne e 10 uomini, era impegnato a girare il video quando sarebbe stato attaccato da un gruppo di uomini armati avvolti in coperte», è il resoconto del commissario di polizia della provincia di Gauteng, il tenente generale Elias Mawela. La modalità di azione è agghiacciante. «I sospettati hanno ordinato a tutti di sdraiarsi, hanno violentato otto delle donne e hanno derubato tutte le loro cose prima di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago —in, nella città di Krugersdorp, dove più di 120 uomini sono stati arrestati con l’accusa di avere commesso stupri di gruppo su otto. L’episodio si è verificato lo scorso giovedì in una delle miniera abbandonate del luogo, dove una troupe composta da 22 persone è stata attaccata da uomini armati nel corso delle riprese di un video musicale. «Il team di 22 persone, 12e 10 uomini, era impegnato a girare il video quando sarebbe stato attaccato da un gruppo di uomini armati avvolti in coperte», è il resoconto del commissario di polizia della provincia di Gauteng, il tenente generale Elias Mawela. La modalità di azione è agghiacciante. «I sospettati hanno ordinato a tutti di sdraiarsi, hanno violentato otto dellee hanno derubato tutte le loro cose prima di ...

