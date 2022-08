Marco Cappato è indagato per aiuto al suicidio, dopo essersi autodenunciato (Di giovedì 4 agosto 2022) Giovedì la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Marco Cappato, politico e attivista dell’associazione Luca Coscioni, che ieri si era autodenunciato ai carabinieri per aver accompagnato in Svizzera Elena, una donna veneta che in Italia non poteva accedere al Leggi su ilpost (Di giovedì 4 agosto 2022) Giovedì la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati, politico e attivista dell’associazione Luca Coscioni, che ieri si eraai carabinieri per aver accompagnato in Svizzera Elena, una donna veneta che in Italia non poteva accedere al

Agenzia_Ansa : Marco Cappato si è autodenunciato a Milano dopo avere accompagnato la signora Elena, malata terminale, al suicidio