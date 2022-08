LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tacchini ed il K2 azzurro in finale. Ultime batterie con Craciun/Santini (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv, streaming ed italiani in gara giovedì 4 agosto – Le speranze di medaglie dell’Italia – La cronaca della prima giornata di gare – I convocati dell’Italia ai Mondiali di Halifax – Il calendario del Mondiali di Canoa di Halifax 2022 16:59 Ultime due batterie di questa sessione diurna. Spazio al C2 1000 metri maschile. Subito impegnato l’equipaggio azzurro composto da Nicolae Craciun e Daniele Santini. Italia che sarà opposta a Cina, Giappone, Polonia, Ucraina e Brasile. Pass per la finale A ai primi tre team, per gli altri ci saranno le semifinali. 16:57 Non va oltre la quarta piazza Irene Burgo. L’azzurra dovrà disputare ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv, streaming ed italiani in gara giovedì 4 agosto – Le speranze di medaglie dell’Italia – La cronaca della prima giornata di gare – I convocati dell’Italia aidi Halifax – Il calendario deldidi Halifax16:59duedi questa sessione diurna. Spazio al C2 1000 metri maschile. Subito impegnato l’equipaggiocomposto da Nicolaee Daniele. Italia che sarà opposta a Cina, Giappone, Polonia, Ucraina e Brasile. Pass per laA ai primi tre team, per gli altri ci saranno le semifinali. 16:57 Non va oltre la quarta piazza Irene Burgo. L’azzurra dovrà disputare ...

