La disfunzione erettile

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 4 agosto 2022) In questo articolo analizzeremo quali sono i sintomi e le causedel per poi passare alla diagnosi e al il trattamento Che cos’è ? è l’incapacità di ottenere o mantenere un’erezione sufficientemente solida per avere un rapporto sessuale. A volte viene definita impotenza, anche se oggi questo termine viene usato raramente. (DE) occasionale non è rara. Molte persone la sperimentano nei periodi di stress. La DE frequente, tuttavia, può essere un segno legato a problemi di salute che richiedono un trattamento. Può anche essere il segno di difficoltà emotive o relazionali che è bene affrontare con un professionista. Quali sono le cause dell’erezione? Le cause della DE posso derivare dalle diverse fasi del processo di erezione. L’erezione è il risultato di un aumento del flusso sanguigno nel pene. Il flusso sanguigno è solitamente stimolato da pensieri sessuali, dall’eccitazione o dal ...