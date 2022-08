Kostic Juve, pronta la proposta bianconera: cifre e dettagli (Di giovedì 4 agosto 2022) Kostic Juve: lui blocca il West Ham. pronta l’offerta bianconera per strapparlo alla concorrenza: cifre e dettagli dell’affare Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo l’iniziale raffreddamento della pista Juve, l’inserimento per Filip Kostic delle ultime ore ha sbaragliato le carte in gioco. Il serbo ha bloccato l’ipotesi West Ham e aspetta ora i bianconeri. Bisognerà ora convincere l’Eintracht con la giusta offerta, più alta rispetto a quella presentata settimane fa: 12 milioni di euro più una serie di bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022): lui blocca il West Ham.l’offertaper strapparlo alla concorrenza:dell’affare Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo l’iniziale raffreddamento della pista, l’inserimento per Filipdelle ultime ore ha sbaragliato le carte in gioco. Il serbo ha bloccato l’ipotesi West Ham e aspetta ora i bianconeri. Bisognerà ora convincere l’Eintracht con la giusta offerta, più alta rispetto a quella presentata settimane fa: 12 milioni di euro più una serie di bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : La #Juve, da qualche giorno e in concomitanza con l’infortunio di Pogba (in chiave ibrido 442), è tornata ad analiz… - AlfredoPedulla : #Kostic chiede ancora tempo al #WestHam. Vuole ancora aspettare l’ultima decisione della #Juve, oggi resta la sua primissima scelta - AlfredoPedulla : La #Juve prenderà un attaccante ma potrebbe anche essere un esterno: per #Kostic nuovi contatti stamattina. E il… - alemiglio2002 : RT @loris_casati: Kostic appena arriva l'offerta della Juve - Tomas1374 : #Kostic se fa o non se fa? #Juve -