Finge un malore e si barrica in casa con un quadro da oltre 100 000 euro | chiuso fuori il proprietario

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 agosto 2022) Per il venditore, sembrava un pomeriggio come tanti altri. Si era recato adi un suo cliente interessato ad alcune opere, del valore di 100mila, e stava chiudendo l’affare. Un affare, sì, che però si è trasformato presto in un incubo. Cos’è successo Erano adell’acquirente e il titolare della società che vende le opere si era assentato un minuto. “Arrivo subito, scendo un attimo a prendere un catalogo in macchina”. Ma quando ha cercato di risalire adel cliente. Niente da fare. Porta bloccata. Ha cercato di chiamarlo ma tutto è stato invano. Lì dentro c’erano quadri del valore di 100mila. Attimi di panico Sono stati attimi di panico. Il venditore, spaventato, ha chiamato il 112. Ha pensato che fosse successo qualcosa al suo cliente. Ha addirittura pensato che potesse ...