F1, Perez prende le difese della Ferrari: “A gara conclusa è sempre facile puntare il dito” (Di giovedì 4 agosto 2022) La Ferrari è andata in vacanza con un pesante ritardo dalla Red Bull nelle due classifiche e, soprattutto, con un errore di strategia nel Gran Premio di Ungheria che ha fatto storcere il naso a molti tifosi. La scelta di montare le gomme bianche sulla Rossa di Charles Leclerc ha compromesso la gara del monegasco, ma a difendere la linea del Cavallino Rampante, a sorpresa, è intervenuto Sergio Perez: “A gara conclusa è sempre molto facile puntare il dito per gli errori commessi, ma nella foga del momento tutti quanti possono sbagliare. Queste cose possono accadere quando sei lì a giocartela con margini molto ridotti”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Laè andata in vacanza con un pesante ritardo dalla Red Bull nelle due classifiche e, soprattutto, con un errore di strategia nel Gran Premio di Ungheria che ha fatto storcere il naso a molti tifosi. La scelta di montare le gomme bianche sulla Rossa di Charles Leclerc ha compromesso ladel monegasco, ma a difendere la linea del Cavallino Rampante, a sorpresa, è intervenuto Sergio: “Amoltoilper gli errori commessi, ma nella foga del momento tutti quanti possono sbagliare. Queste cose possono accadere quando sei lì a giocartela con margini molto ridotti”. SportFace.

sportface2016 : #F1, #Perez prende le difese della #Ferrari: 'A gara conclusa è sempre facile puntare il dito' - DanielApplebaum : @RomaSpace_ Se parte qualcuno in attacco, oltre a C. Perez, come Felix e ElSha, la Roma prende qualcun altro davanti? O puntiamo su Volpato? - SassoMarcoSF91 : La Red Bull prende le decisioni in modo compatto, anche Horner partecipa alle strategie. Parola di Schmitz.… - Emydangelo : @jackcalvarosie @Paolo_Assogna No forse sei tu che non capisci..La musica è cambiata non hai a che fare con Pallott… - Gigidalessio95 : @vindox_danilo @juvinsight Perez e Shomurodov oltre che Kluivert che sembra molto vicino al Fulham e ad un'altra sq… -