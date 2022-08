Elezioni | la stoccata di Conte | «Bonelli non ci deve usare per negoziare con il Pd»

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il leader del M5S Giuseppenon ha intenzione di aspettare pazientemente che Europa Verde scelga se allearsi con il suo partito piuttosto che con Pd, Azione e +Europa. «non cipercon il Pd», è il messaggio che lancia al co-portavoce di Europa Verde dai microfoni di L’ariache tira, su La7. «Noi non transigiamo sul programma, contro precariato, per il salario minimo, il taglio dell’Irap e tutta l’agenda per la transizione ecologica», è la ferma dichiarazione del pentastellato. «Su queste basi – ha concluso -, ci siamo se vuole discutere Fratoianni, e anchese vuole. Anche se ho visto dadichiarazioni non adeguate, non è possibile mettere in discussione le nostre battaglie sulla transizione ecologica». Una ...

Ladi Calenda. Sulla bacheca Twitter di Carlo Calenda non mancano le stoccate rivolte al leader di Forza Italia, a commento delle sue dichiarazioni rilasciate in mattinata: "Bisogna dare ......di centrosinistra e centrodestra prendono sempre più forma in vista delle prossimedel 25 ... Laa Letta e Calenda . Berlusconi premier o presidente del Senato, la smentita. A ... Elezioni, la stoccata di Mastella: "De Mita si candidò in autonomia, vincendo nel maggioritario" Il leader di Azione risponde a Berlusconi su Twitter e lancia la sfida per un confronto in Tv in vista del voto di settembre ...Il Cavaliere non ci sta e smentisce le voci circolate negli ultimi giorni, poi piazza l'affondo all'alleanza del centrosinistra ...