Caldo record sta per finire? A Ferragosto arrivano i temporali: Nord sorvegliato speciale (Di giovedì 4 agosto 2022) L'anticiclone africano, fino ad ora protagonista indiscusso dell'estate 2022, mostrerà i primi segnali di cedimento nei prossimi giorni con i primi forti temporali già nel...

