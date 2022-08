Calcio: accordo Dazn-Sky, app su piattaforma e canale lineare (Di giovedì 4 agosto 2022) Milano, 4 ago. - (Adnkronos) - Sky e Dazn annunciano oggi di aver firmato un accordo che prevede l'arrivo dell'app di Dazn su Sky Q dall'8 agosto e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire ad una specifica offerta commerciale Dazn per vedere sul decoder Sky il canale Zona Dazn, con le 7 partite per turno di Serie A e una selezione di eventi. Con questo accordo, gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che sono anche clienti Dazn, potranno accedere all'offerta direttamente dalla sezione App o con il controllo vocale, tramite il comando “Apri Dazn”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. Dazn offrirà inoltre ai propri clienti, che sono anche abbonati a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Milano, 4 ago. - (Adnkronos) - Sky eannunciano oggi di aver firmato unche prevede l'arrivo dell'app disu Sky Q dall'8 agosto e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire ad una specifica offerta commercialeper vedere sul decoder Sky ilZona, con le 7 partite per turno di Serie A e una selezione di eventi. Con questo, gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che sono anche clienti, potranno accedere all'offerta direttamente dalla sezione App o con il controllo vocale, tramite il comando “Apri”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando.offrirà inoltre ai propri clienti, che sono anche abbonati a ...

