Bersani a La7: "Perché non mi ricandido? Ho fatto per 20 anni il parlamentare, mi pare abbastanza. È il tempo che passa, è normale…" (Di giovedì 4 agosto 2022) Ospite di In Onda su La7, Pierluigi Bersani ha colto l'occasione offerta dai messaggi arrivati in studio per parlare del suo futuro e della decisione di non ricandidarsi. "Tante persone mi stanno chiedendo il motivo…ma è normale come il tempo che passa. Io ho fatto per 20 anni il parlamentare, l'ho fatto da ministro e da segretario. Mi sembra abbastanza. Non abbandono la politica, la farò in un altro modo e nemmeno la mia compagnia". Video La7 L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano.

