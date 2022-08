AEW: Adam Cole diventa un trend su twitter per un curioso motivo (Di giovedì 4 agosto 2022) Uno degli avvenimenti più importanti dell’ultimo episodio di AEW Dynamite è stato sicuramente quello del tradimento attuato da Adam Cole e dai suoi fedeli compagni i ReDRagon con l’attacco ai danni degli Young Bucks, con Hangman Adam Page che è dovuto correre in soccorso dei Bucks. Little kid cry L’attacco orchestrato da Cole ha ovviamente scaturito diverse reazioni ma una più di tutte ha catturato l’attenzione e ha fatto diventare Adam Cole un vero e proprio trend su twitter. Infatti al termite del pestaggio effettuato ai danni degli Young Bucks è stato inquadrato un piccolo fan in lacrime con il fatto che è subito diventato virale, andando anche a ricordare per certi versi la famosa Angry Miz Girl del ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 4 agosto 2022) Uno degli avvenimenti più importanti dell’ultimo episodio di AEW Dynamite è stato sicuramente quello del tradimento attuato dae dai suoi fedeli compagni i ReDRagon con l’attacco ai danni degli Young Bucks, con HangmanPage che è dovuto correre in soccorso dei Bucks. Little kid cry L’attacco orchestrato daha ovviamente scaturito diverse reazioni ma una più di tutte ha catturato l’attenzione e ha fattoreun vero e propriosu. Infatti al termite del pestaggio effettuato ai danni degli Young Bucks è stato inquadrato un piccolo fan in lacrime con il fatto che è subitoto virale, andando anche a ricordare per certi versi la famosa Angry Miz Girl del ...

