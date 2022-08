Verdi e Sinistra chiedono a Letta di rinegoziare il patto. Calenda: "Non se ne parla" (Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI - Salta l'incontro tra Enrico Letta, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Inizialmente previsto per il primo pomeriggio, dopo che il segretario Pd aveva subito accolto la richiesta di un faccia a faccia, il chiarimento viene invece 'congelato' a ridosso dell'appuntamento fissato al Nazareno: "Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore", spiegano Verdi e Sinistra italiana in una nota. I due leader della Sinistra non nascondono l'irritazione per le condizioni mutate dopo il patto elettorale siglato dal Pd con Azione. “Se fossimo andati oggi all'appuntamento con Letta probabilmente avremmo rotto”, confessa Bonelli. A non convincere, oltre ai contenuti programmatici, è ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI - Salta l'incontro tra Enrico, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Inizialmente previsto per il primo pomeriggio, dopo che il segretario Pd aveva subito accolto la richiesta di un faccia a faccia, il chiarimento viene invece 'congelato' a ridosso dell'appuntamento fissato al Nazareno: "Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore", spieganoitaliana in una nota. I due leader dellanon nascondono l'irritazione per le condizioni mutate dopo ilelettorale siglato dal Pd con Azione. “Se fossimo andati oggi all'appuntamento conprobabilmente avremmo rotto”, confessa Bonelli. A non convincere, oltre ai contenuti programmatici, è ...

