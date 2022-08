Traffico Roma del 03-08-2022 ore 13:30 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani regolare il Traffico almeno in queste ore sulle strade di Roma restano rallentamenti direzione centro solo su via Appia nei pressi dell’aeroporto di Ciampino nulla da segnalare lungo le due carreggiate del raccordo anulare sempre possibili rallentamenti per lavori sulla Cassia bis Veientana tra via della Giustiniana il raccordo anulare nelle due direzioni prima di chiudere uno sguardo al trasporto pubblico per lavori di potatura su via Prenestina tra via Bresadola è largo Preneste oggi e domani 4 agosto il 14 519 sono sostituiti da bus tra Largo Preneste Piazza dei Gerani e Viale Palmiro Togliatti per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani regolare ilalmeno in queste ore sulle strade direstano rallentamenti direzione centro solo su via Appia nei pressi dell’aeroporto di Ciampino nulla da segnalare lungo le due carreggiate del raccordo anulare sempre possibili rallentamenti per lavori sulla Cassia bis Veientana tra via della Giustiniana il raccordo anulare nelle due direzioni prima di chiudere uno sguardo al trasporto pubblico per lavori di potatura su via Prenestina tra via Bresadola è largo Preneste oggi e domani 4 agosto il 14 519 sono sostituiti da bus tra Largo Preneste Piazza dei Gerani e Viale Palmiro Togliatti per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e ...

LuceverdeRoma : ?? #Treni- Linea AV Roma-Napoli ??Traffico fortemente rallentato per un guasto ai sistemi di gestione della circolaz… - LuceverdeRadio : ?? #Treni Linea AV Roma - Napoli ??Il traffico è rallentato per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Viale Guglielmo Marconi ?????? Traffico intenso tra Via Temistocle Calzecchi Onesti e Largo Giu… - LuceverdeRoma : ?? ?? #Roma #Lavori - Via Appia Nuova ?????? Traffico intenso altezza Aeroporto Ciampino > Roma Centro #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 12:44 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h -