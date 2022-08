Tentato assalto a portavalori | un ferito | chiuso tratto di statale 16 tra Bat e foggiano Stamattina

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Far west sulla16, all’altezza di Canne della Battaglia, tra Cerignola e i comuni della Bat, non lontano da San Ferdinando di Puglia. Da alcune ore si registra una lunga fila di auto, di alcuni chilometri. C’è stata una tentata rapina ad un. Il commando, armato fino al collo, hal’incendiando un tir e un’auto, disseminando chiodi sull’asfalto. Interminabile la coda di auto in direzione Foggia. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, che procedono sull’accaduto. Per ausilio viabilità è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada16 Adriatica, all’altezza di Trinitapoli. Sulla carreggiata direzione Foggia c’è un veicolo incendiato in piazzola di sosta. Sulla carreggiata direzione Bari, un altro mezzo pesante incendiato con una ...