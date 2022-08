Spalletti: “Ecco in cosa dobbiamo migliorare. Arriverà un altro portiere” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastel di Sangro – “Nella gestione del possesso palla non siamo stati puliti, potevamo esserlo di più. Abbiamo comunque creato diverse occasioni. Abbiamo sbagliato alcuni movimenti abbastanza facili. Quando si pressa forte diventa difficile. dobbiamo ragionare di più“. Luciano Spalletti è moderatamente soddisfatto, ma anche critico con la sua squadra al termine della partita con il Girona vinta dal Napoli per 3-1. “Quando siamo lunghi – dice ai microfoni di Radio Kiss Kiss – non possiamo essere seguiti da centrocampisti e difensori. dobbiamo concedergli un po’ di campo, come hanno fatto loro. Non mi piace prendere gol. E’ importante stare attenti dietro per poi costruire bene l’azione. Nelle partite precedenti abbiamo preso gol per colpa nostra, stavolta sono stati bravi loro“. “Kvaratskhelia? Riesce ad ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastel di Sangro – “Nella gestione del possesso palla non siamo stati puliti, potevamo esserlo di più. Abbiamo comunque creato diverse occasioni. Abbiamo sbagliato alcuni movimenti abbastanza facili. Quando si pressa forte diventa difficile.ragionare di più“. Lucianoè moderatamente soddisfatto, ma anche critico con la sua squadra al termine della partita con il Girona vinta dal Napoli per 3-1. “Quando siamo lunghi – dice ai microfoni di Radio Kiss Kiss – non possiamo essere seguiti da centrocampisti e difensori.concedergli un po’ di campo, come hanno fatto loro. Non mi piace prendere gol. E’ importante stare attenti dietro per poi costruire bene l’azione. Nelle partite precedenti abbiamo preso gol per colpa nostra, stavolta sono stati bravi loro“. “Kvaratskhelia? Riesce ad ...

