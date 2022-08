Rog resta al Cagliari, contratto rinnovato al 2026 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Radiomercato lo aveva giá dato in partenza. E invece Marko Rog, centrocampista croato acquistato dal Napoli tre stagioni fa, resta al Cagliari: ufficializzato il prolungamento del contratto sino al ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Radiomercato lo aveva giá dato in partenza. E invece Marko Rog, centrocampista croato acquistato dal Napoli tre stagioni fa,al: ufficializzato il prolungamento delsino al ...

