Renzi | Le idee valgono più delle poltrone La tattica politica è un’arte  La gioiosa macchina da guerra del PD non funziona e non funzionerà!

di Matteo Renzi. Buongiorno a tutti. Siete pronti alla campagna elettorale più assurda e contemporaneamente più esaltante degli ultimi anni? Più assurda: perché aver mandato a casa Draghi – con questi dati sul PIL, sul LAVORO e con la minaccia dell'inflazione – è pura follia. Sulla scheda elettorale troverete un solo schieramento composto da persone che hanno sempre sostenuto Draghi: siamo noi. Più esaltante: perché le scelte

