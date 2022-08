Letta-Calenda | un accordo sulla strada giusta

(Di mercoledì 3 agosto 2022) L’raggiunto tra il Pd, Azione e +Eur... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Una scommessa che potrebbe rivelarsi un azzardo. L'accordo tra Carloed Enricoè difficile che cambi i pronostici di vittoria del centrodestra. Al massimo serve ad ammortizzare, a contenere la cavalcata di Giorgia Meloni e compagnia del centrodestra alla ...... non ce l'ha nemmeno la destra che però si è data un criterio: chi avrà più voti esprimerà il presidente del Consiglio " qui abbiamo due cosiddetti frontrunner,. È un punto debole. Ma ...Il Partito Democratico, Azione e Più Europa hanno raggiunto un accordo nell'incontro a Montecitorio tra il segretario Dem Enrico Letta, il leader di Azione Carlo Calenda e Più Europa con Benedetto ...Il dialogo si è concluso in positivo per costruire un'unione fatta di radicalismi smussati, apertura ai “minori” e una reale prospettiva politica, il tutto sulla scia dell'impronta di Mario Draghi ...