La truffa alla nigeriana, ma via posta! (Di mercoledì 3 agosto 2022) Uno crede di vivere nel 2022, il futuro, con il web, la posta elettronica, i social network, poi un giorno arriva il postino al lavoro e ti consegna questa busta: L’indirizzo è quello del mio negozio, la busta è arrivata il 29 luglio 2022, e all’interno della busta ho trovato questa lettera: Per chi facesse fatica a leggere l’immagine ho dato in pasto la lettera a un software di riconoscimento dei caratteri, e questo è il risultato: Buona giornata, Mi chiamo Agyei Osei Mensah, Presidente dell’implementazione di progetti non esecutivi indipendenti con Anglo-Gold Ashanti Ghana e membro del Contract Tenders Board (CTB) della suddetta società. Il suo stimato indirizzo mi è stato presentato in modo affidabile presso la Camera di Commercio e Industria Italo-Sudafricana nella mia ricerca di un individuo o azienda affidabile in grado di gestire una transazione strettamente riservata mentre ... Leggi su butac (Di mercoledì 3 agosto 2022) Uno crede di vivere nel 2022, il futuro, con il web, la posta elettronica, i social network, poi un giorno arriva il postino al lavoro e ti consegna questa busta: L’indirizzo è quello del mio negozio, la busta è arrivata il 29 luglio 2022, e all’interno della busta ho trovato questa lettera: Per chi facesse fatica a leggere l’immagine ho dato in pasto la lettera a un software di riconoscimento dei caratteri, e questo è il risultato: Buona giornata, Mi chiamo Agyei Osei Mensah, Presidente dell’implementazione di progetti non esecutivi indipendenti con Anglo-Gold Ashanti Ghana e membro del Contract Tenders Board (CTB) della suddetta società. Il suo stimato indirizzo mi è stato presentato in modo affidabile presso la Camera di Commercio e Industria Italo-Sudafricana nella mia ricerca di un individuo o azienda affidabile in grado di gestire una transazione strettamente riservata mentre ...

Fiorellissimo : @schnitzlerrr Sono vincolati solo alla poltrona di Parlamentare #Fratoianni è una grandissima Truffa filoPutin - catarrosanu : Emme parte da zero I tuoi conti li azzero Studiano la mia truffa alla neuro Tipo 'Questo fa per davvero?' - nicolaprochilo : RT butacit La truffa alla nigeriana, ma via posta! - butacit : La truffa alla nigeriana, ma via posta! - ilrestodite : Così facendo tu e milioni di altri cittadini italiani avete riempito i parlamenti e le assemblee regionali e comuna… -