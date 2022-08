Kiev contro Schroeder: «Servo dello zar Putin». L’ex cancelliere tedesco in pressing per Gazprom: gelo del Cremlino (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder sarebbe un «noto araldo dell’Impero e una voce della Corte dello zar russo». Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale e capo negoziatore ucraino Mikhailo Podolyak. Le parole del funzionario di Kiev arrivano in seguito a quelle delL’ex cancelliere che aveva fatto sapere in un’intervista al magazine Stern e alla Tv Rtl che «il Cremlino vuole una soluzione con negoziato» definendo l’intenzione una «buona notizia». Queste dichiarazioni sono state rese dopo che Schroeder era tornato da Mosca, dove si presume che abbia avuto un incontro con il presidente russo Vladimir Putin la scorsa settimana. Podolyak ha poi incalzato la Russia: «Se Mosca ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022)Gerhardsarebbe un «noto araldo dell’Impero e una voce della Cortezar russo». Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale e capo negoziatore ucraino Mikhailo Podolyak. Le parole del funzionario diarrivano in seguito a quelle delche aveva fatto sapere in un’intervista al magazine Stern e alla Tv Rtl che «ilvuole una soluzione con negoziato» definendo l’intenzione una «buona notizia». Queste dichiarazioni sono state rese dopo cheera tornato da Mosca, dove si presume che abbia avuto un incon il presidente russo Vladimirla scorsa settimana. Podolyak ha poi incalzato la Russia: «Se Mosca ...

