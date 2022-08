Il Sud vede riaprirsi la forbice con il Nord secondo lo Svimez (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Sulla ripartenza dell’economia del Sud si allungano nuove ombre. Dopo lo shock della pandemia, nel 2021 l’Italia ha conosciuto una ripartenza pressoché uniforme tra macro-aree alla quale ha dato il proprio contributo il Mezzogiorno. Ma per il 2022 il vento sembra cambiare direzione con il Pil delle regioni meridionali che segna il passo e con la prospettiva che si riapra le allarghi a forbice tra Nord e Sud. E’ questo in sintesi lo scenario che tratteggiano le anticipazioni del rapporto Svimez 2022, presentate oggi alla Camera. Il rimbalzo del Pil 2021, guidato dal binomio di investimenti privati (in particolare nel settore delle costruzioni) ed export, si è diffuso a tutte le aree del Paese, ma è stato più rapido nel Nord. Tuttavia, un dato importante che emerge dalle Anticipazioni è che, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Sulla ripartenza dell’economia del Sud si allungano nuove ombre. Dopo lo shock della pandemia, nel 2021 l’Italia ha conosciuto una ripartenza pressoché uniforme tra macro-aree alla quale ha dato il proprio contributo il Mezzogiorno. Ma per il 2022 il vento sembra cambiare direzione con il Pil delle regioni meridionali che segna il passo e con la prospettiva che si riapra le allarghi atrae Sud. E’ questo in sintesi lo scenario che tratteggiano le anticipazioni del rapporto2022, presentate oggi alla Camera. Il rimbalzo del Pil 2021, guidato dal binomio di investimenti privati (in particolare nel settore delle costruzioni) ed export, si è diffuso a tutte le aree del Paese, ma è stato più rapido nel. Tuttavia, un dato importante che emerge dalle Anticipazioni è che, ...

fisco24_info : Il Sud vede riaprirsi la forbice con il Nord secondo lo Svimez: (Adnkronos) - Già nel 2022 una crescita più lenta n… - ItsByeBitch : Inoltre, se tu mangi ancora con il sole alto, il problema non è nostro eh. Si vede che non hai un cazzo da fare, e… - 55CANCRI : @mara_carfagna @svimez Certo ! Ma vede se votiamo tutti #IoVotoM5SconConte è inutile !fate terrorismo mediatico al… - scvgliaa : twitter è un posto meraviglioso perché lo dice l’ansia che al sud il mare è più inquinato ma non ci crede perché se… - tranchi77 : @agorarai @svimez Si vede che la giornalista e l imprenditore non hanno mai lavorato al #sud ,solo chi non ha mai l… -

Potere d'acquisto: l'Italia a picco! ... Aumento dei prezzi in Italia - La situazione attuale vede un generale aumento dei prezzi dovuto ad ... Il Sud infatti ha un potere di acquisto mediamente inferiore rispetto al Nord del paese, assestando ... I resti dell'approdo di Perseverance su Marte ...fino a Hogwallow Flats Il luogo dell'impatto dello skycrane si trova a 2 chilometri a sud - est. È ... Sullo sfondo, dietro al lato sinistro dello scudo termico, si vede un presunto meteorite. In primo ... Adnkronos Il Sud vede riaprirsi la forbice con il Nord secondo lo Svimez Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ... ... Aumento dei prezzi in Italia - La situazione attualeun generale aumento dei prezzi dovuto ad ... Ilinfatti ha un potere di acquisto mediamente inferiore rispetto al Nord del paese, assestando ......fino a Hogwallow Flats Il luogo dell'impatto dello skycrane si trova a 2 chilometri a- est. È ... Sullo sfondo, dietro al lato sinistro dello scudo termico, siun presunto meteorite. In primo ... Il Sud vede riaprirsi la forbice con il Nord secondo lo Svimez Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...