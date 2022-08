Foggia, il video dei maltrattamenti sugli anziani a Manfredonia: un operatore socio-sanitario accusato anche di violenze sessuali (Di mercoledì 3 agosto 2022) maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti di alcuni pazienti ricoverati nella Rsa di Manfredonia, nel Foggiano. A scoprirli la polizia di Stato di Foggia, che ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari per quattro operatori socio sanitari. Le indagini della Squadra Mobile sono scattate dopo che al commissariato di Manfredonia è arrivata una lettera anonima che riferiva di presunti episodi di maltrattamenti. All’interno della busta c’era anche una chiavetta Usb contenente un file audio video sul quale erano state registrate le urla di un’anziana donna. Come si vede nel video, gli investigatori hanno installato all’interno della struttura alcune ‘cimici’ e telecamere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022)nei confronti di alcuni pazienti ricoverati nella Rsa di, nelno. A scoprirli la polizia di Stato di, che ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari per quattro operatorisanitari. Le indagini della Squadra Mobile sono scattate dopo che al commissariato diè arrivata una lettera anonima che riferiva di presunti episodi di. All’interno della busta c’erauna chiavetta Usb contenente un file audiosul quale erano state registrate le urla di un’anziana donna. Come si vede nel, gli investigatori hanno installato all’interno della struttura alcune ‘cimici’ e telecamere ...

