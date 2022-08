Dramma a Nettuno | 62enne muore folgorato mentre ripara un faretto in giardino

(Di mercoledì 3 agosto 2022)– Tragedia sul litorale romano, dove una persona è morta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo stava tentando dire un lampione inquando una scarica elettrica lo ha. Il fatto, avvenuto nelle scorse ore, in una villetta di via Poggio Catino adove unstava approfittando della frescura delle prime ore della giornata perre il. La scarica elettrica non gli ha lasciato speranze di sopravvivenza. Ilsi è accasciato al suolo ed è morto. Per accertare le cause di quello che sembra essere un incidente domestico sono intervenuti i carabinieri della stazione di. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le ...

Folgorato mentre lavora in giardino Quel che è certo è che a, comune del litorale alle porte di Roma, si è consumato un terribile. La vittima, G. C., aveva 50 anni e l'indicente si è ... Ieri mattina nel giardino di un'abitazione a Nettuno (Roma), un uomo di 50 anni è morto folgorato mentre eseguiva alcuni lavoretti domestici. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri. Folgorato da una po ... I carabinieri stanno ricostruendo le possibili dinamiche e le cause del dramma in cui un 50enne è rimasto folgorato mentre lavorava in giardino ...