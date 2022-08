Come prende due gialli in 17 secondi all'esordio: l'espulsione più idiota di sempre? | Video (Di mercoledì 3 agosto 2022) Al limite dell'imbarazzante, il comportamento di Lee Tomlin in apertura della stagione di League Two, la quarta serie inglese, lascerà sicuramente parlare Oltremanica, facendosi persino notare nel nostro Paese. Il centrocampista offensivo 33enne del Doncaster Rovers, impegnato sabato scorso contro il Bradford City, si è beccato due cartellini gialli in 17 secondi dall'arbitro Bobby Madden, lasciando i suoi in 10. Non un bel modo di esordire nella sua nuova squadra, dove è arrivato in estate dopo aver lasciato il Walsall. Le modalità delle ammonizioni e l'intera successione degli eventi hanno fatto diventare il giocatore uno zimbello sui social, visto che il Video della scena è diventato velocemente virale. Come il calciatore si è beccato i due gialli in 17 secondi Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Al limite dell'imbarazzante, il comportamento di Lee Tomlin in apertura della stagione di League Two, la quarta serie inglese, lascerà sicuramente parlare Oltremanica, facendosi persino notare nel nostro Paese. Il centrocampista offensivo 33enne del Doncaster Rovers, impegnato sabato scorso contro il Bradford City, si è beccato due cartelliniin 17dall'arbitro Bobby Madden, lasciando i suoi in 10. Non un bel modo di esordire nella sua nuova squadra, dove è arrivato in estate dopo aver lasciato il Walsall. Le modalità delle ammonizioni e l'intera successione degli eventi hanno fatto diventare il giocatore uno zimbello sui social, visto che ildella scena è diventato velocemente virale.il calciatore si è beccato i duein 17Il ...

EnricoTurcato : Ripeterò allo sfinimento questa mia considerazione personale. La Juventus a centrocampo o prende un big che alza i… - Massimi33587666 : @Leonida2022 Prende schiaffi come è giusto che sia. Ma tanto non capisce - sirgolly : RT @ACI_Italia: #PersonaggiePiloti #DanteGiacosa si prende la scena della rubrica #ACI dedicata alle personalità di spicco del mondo #autom… - Ceruzeko : Mi sfottevano per quella frase, il giorno dopo vengono derisi dalle stesse identiche parole. MA COME FANNO? NEANCHE… - mondointasca : La #moda che muove l’#economia e i desideri. La moda che muove il mondo come i grandi #scienziati del passato e anc… -

Dl aiuti, Landini: "Risorse insufficienti per lavoratori e pensionati" Il leader Cgil: "Parliamo di 10 euro lordi al mese per chi ne prende 500. Non agire su extra profitti è schiaffo in faccia a chi paga bollette e tasse" ''Sul ... ''Con questa manovra così come proposta - ... MALESCORTO 22 - I vincitori ... quando si prende cura del singolo nella sua specificità, fonde la scienza con l'umanesimo. I ... forse più a loro stessi che a noi, che nelle difficoltà brillano ancora come fari i migliori angeli ... Inno3 Il leader Cgil: "Parliamo di 10 euro lordi al mese per chi ne500. Non agire su extra profitti è schiaffo in faccia a chi paga bollette e tasse" ''Sul ... ''Con questa manovra cosìproposta - ...... quando sicura del singolo nella sua specificità, fonde la scienza con l'umanesimo. I ... forse più a loro stessi che a noi, che nelle difficoltà brillano ancorafari i migliori angeli ... Horsa prende Aglea, si rafforza come partner Sap » inno3