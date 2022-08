(Di mercoledì 3 agosto 2022) Milano, 3 ago. (Adnkronos) - La procura di Milano ha chiesto l'dell'sulle presunteillecite dell'. L'attenzione del procuratore aggiunto Giovanni Polizzi e del pm Giovanni Cavalleri, ha riguardato in particolare il passaggio di giovani calciatori quali Andrei lonut Radu, Davide Bettella, Federico Valietti e Marco Carraro - con le società Genoa e l'Atalanta - che "hanno permesso di contabilizzare oltre 25 milioni di". L'anno dopo sono state annotate"per 40 milioni", provenienti esclusivamente dalla cessione di 'giovani promesse' del settore giovanile del club nerazzurro, tra cui spiccano le cessioni di Pinamonti Andrea e Vanheusden Zinho, quantificabili in oltre 28 milioni di euro. I documenti acquisiti presso la società ...

TV7Benevento : Calcio: inchiesta plusvalenze Inter, pm chiede archiviazione, 'nessun illecito' - - zepponimatteo : La prossima inchiesta di repubblica , dopo il calcio cosa sarà, sulla taglia dei piedi di #GiorgiaMeloni? - Daniele64181695 : @IlarioDiGiovamb @enricocamelio La Roma con il tottenham ha fatto ridere idem zaniolo negati 3 rigori solari agli i… - TuttoSuMilano : #Milano e Scuola Calcio: gli argomenti del giornale in edicola lunedì 1 agosto - chicco682 : @CostasGiulio @lazio_style @InsiderLazio A cojone la favoletta dei belli e puliti raccontala a qualcun’altro! 1979… -

Sky Tg24

...che vantava un partenariato (momentaneamente sospeso) con la più famosa squadra didel Porto.al quotidiano sportivo 'O Jogo' un dirigente di una delle squadre coinvolte nell'. .... 'L'ho lasciato cadere; era in braccio a me; mi parlava di, della partita che aveva fatto, ...condotta dai pm Vincenza Marra e Barbara Aprea, si punta a capire per quale motivo non ... Inchiesta sul vecchio Novara calcio, perquisizioni e sequestri in Piemonte e Lombardia Milano, 3 ago. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulle presunte plusvalenze illecite dell'Inter. L'attenzione del procuratore aggiunto Giovanni Polizzi e del pm Giovanni ...Il primo test ufficiale dopo Ferragosto con la Coppa Italia di Categoria Inizia la preparazione precampionato della Mazarese in vista del prossimo torneo di Eccellenza. nizia la preparazione precampio ...