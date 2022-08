(Di mercoledì 3 agosto 2022) Un bambino di tre anni è ricoverato in ospedale adopo essere statoalda un. L'incidente - scrive il quotidiano Alto Adige - è avvenuto lunedì nel tardo pomeriggio, ...

Un bambino di tre anni è ricoverato in ospedale a Bolzano dopo essere statoal volto da un cane. L'incidente - scrive il quotidiano Alto Adige - è avvenuto lunedì nel tardo pomeriggio, mentre il piccolo stava giocando con alcuni amici su un prato del parco pubblico ...BOLZANO. Brutale aggressione l'altro pomeriggio a Bolzano, nel parco Europa . Un Amstaff senza museruola e guinzaglio haal volto undi tre anni che stava giocando con degli amichetti poco distante da un grosso albero. Il piccolo era al parco con la mamma e la nonna che lo stavano seguendo a pochi metri ... Bimbo azzannato al volto da un cane a Bolzano Un bambino di tre anni è ricoverato in ospedale a Bolzano dopo essere stato azzannato al volto da un cane. L'incidente - scrive il quotidiano Alto Adige - è avvenuto ...Un bambino di tre anni è ricoverato in ospedale a Bolzano dopo essere stato azzannato al volto da un cane. (ANSA) ...