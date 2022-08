“Basta scherzare con il nostro futuro!”: nasce in rete #20e30 per chiedere tutele ai partiti (Di mercoledì 3 agosto 2022) Bergamo. Si dicono stanchi e disgustati da una politica che non li rappresenta più. E la crisi di Governo che ha portato alla caduta del Presidente del Consiglio Mario Draghi è stato l’evento che li ha allontanati ancora di più. Sono i giovani, che hanno scelto di opporsi a un sistema che sembra aver perso il contatto con le loro istanze. “Basta scherzare con il nostro futuro!” è lo slogan di #20e30, la campagna social dei ragazzi di venti e trent’anni nata per farsi sentire e per fare arrivare ai partiti le loro richieste. Lanciata in rete a fine luglio da Lorenzo Pavanello è stata rilanciata in particolare dalla pagina social Aggiornamenti quotidiani della Terza Repubblica. La protesta dei ragazzi consiste nel pubblicare sui social una propria foto imbracciando un ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Bergamo. Si dicono stanchi e disgustati da una politica che non li rappresenta più. E la crisi di Governo che ha portato alla caduta del Presidente del Consiglio Mario Draghi è stato l’evento che li ha allontanati ancora di più. Sono i giovani, che hanno scelto di opporsi a un sistema che sembra aver perso il contatto con le loro istanze. “con il” è lo slogan di, la campagna social dei ragazzi di venti e trent’anni nata per farsi sentire e per fare arrivare aile loro richieste. Lanciata ina fine luglio da Lorenzo Pavanello è stata rilanciata in particolare dalla pagina social Aggiornamenti quotidiani della Terza Repubblica. La protesta dei ragazzi consiste nel pubblicare sui social una propria foto imbracciando un ...

