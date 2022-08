Avanti Un Altro: due famosi ex del GF Vip nel cast fisso (Di mercoledì 3 agosto 2022) Con la nuova stagione televisiva su Canale 5 tornerà Paolo Bonolis e il suo Avanti Un Altro e quest’anno nel cast ci saranno due ex gieffini. La nuova Bonas infatti sarà Sophie Codegoni, scelta anche da Sonia Bruganelli, che invece tornerà nel ruolo di opinionista al GF Vip. “Sarò la nuova Bonas di Avanti Un Altro. Io ho fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. – ha dichiarato Sophie in un’intervista rilasciata a Chi – Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team e in studio con il grande Paolo Bonolios per me è motivo di orgoglio immenso. In primis l’ho detto ad Ale. Mi ha portato per mano dentro questo nuovo viaggio, occupandosi di me. Poi la sera, dopo l’aperitivo e dopo aver avuto ... Leggi su biccy (Di mercoledì 3 agosto 2022) Con la nuova stagione televisiva su Canale 5 tornerà Paolo Bonolis e il suoUne quest’anno nelci saranno due ex gieffini. La nuova Bonas infatti sarà Sophie Codegoni, scelta anche da Sonia Bruganelli, che invece tornerà nel ruolo di opinionista al GF Vip. “Sarò la nuova Bonas diUn. Io ho fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. – ha dichiarato Sophie in un’intervista rilasciata a Chi – Mi sono presentata aling e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team e in studio con il grande Paolo Bonolios per me è motivo di orgoglio immenso. In primis l’ho detto ad Ale. Mi ha portato per mano dentro questo nuovo viaggio, occupandosi di me. Poi la sera, dopo l’aperitivo e dopo aver avuto ...

