Amichevole estiva 2022: il Napoli batte 3-1 gli spagnoli del Girona, in gol anche Kvaratskhelia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Termina 3-1 il match tra Napoli e Girona, Amichevole estiva in preparazione della prossima stagione calcistica 2022/23. La partita, disputata allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, è stata decisa dall’autogol di David Lopez e dalle reti di Petagna e Kvaratskhelia, per il Girona pareggio momentaneo di Castellanos. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca Nel primo tempo i ritmi sono molto intensi, seppur sono poche le azioni fluide e tanti i falli sul terreno di gioco. Al 3’ minuto il Napoli segna con Osimhen, abile a mettere in rete dopo un tiro deviato di Mario Rui, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. La prima grande occasione del parziale capita così sui piedi di Fabian Ruiz al 7’, con una bella conclusione dalla distanza all’incrocio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Termina 3-1 il match train preparazione della prossima stagione calcistica/23. La partita, disputata allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, è stata decisa dall’autogol di David Lopez e dalle reti di Petagna e, per ilpareggio momentaneo di Castellanos. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca Nel primo tempo i ritmi sono molto intensi, seppur sono poche le azioni fluide e tanti i falli sul terreno di gioco. Al 3’ minuto ilsegna con Osimhen, abile a mettere in rete dopo un tiro deviato di Mario Rui, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. La prima grande occasione del parziale capita così sui piedi di Fabian Ruiz al 7’, con una bella conclusione dalla distanza all’incrocio ...

sportface2016 : Amichevole estiva 2022: il #Napoli batte 3-1 gli spagnoli del #Girona, in gol anche Kvaratskhelia - Cianabombo : RT @Hidegkuti78: Solo l'allenatore può valutare la prestazione di un'amichevole estiva. Non sono queste partite a preoccuparmi. Si fa sul s… - Hidegkuti78 : Solo l'allenatore può valutare la prestazione di un'amichevole estiva. Non sono queste partite a preoccuparmi. Si f… - marziodb : Amichevole estiva ... Massimiliano timbra il cartellino due volte!??? #FinoAllaFine #calcio #soccer… - sportli26181512 : Vicenza-Milan sabato 6 agosto ore 19.00 su Sportitalia: Sabato 6 agosto alle ore 19.00 il Milan scenderà in campo c… -