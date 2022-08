Altro gol per Bitcoin nel mondo del calcio (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Gibraltar United, la squadra di calcio di Gibilterra, ha deciso di pagare l’intera squadra con i Bitcoin. Così facendo il club si configura come uno dei primi Paesi che supporta legalmente un settore in crescente sviluppo. I calciatori della squadra verranno pagati in monete digitali anche per combattere la sempre più dilagante corruzione che investe il settore calcistico locale. Inoltre, sarà un modo per facilitare i giocatori stranieri che potrebbero avere non poche difficoltà ad aprire conti in Gibilterra. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Gibraltar United, la squadra didi Gibilterra, ha deciso di pagare l’intera squadra con i. Così facendo il club si configura come uno dei primi Paesi che supporta legalmente un settore in crescente sviluppo. I calciatori della squadra verranno pagati in monete digitali anche per combattere la sempre più dilagante corruzione che investe il settore calcistico locale. Inoltre, sarà un modo per facilitare i giocatori stranieri che potrebbero avere non poche difficoltà ad aprire conti in Gibilterra. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

