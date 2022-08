Addio Villiam Vecchi | Milan in lutto | la colonna rossonera che inventò Nelson Dida

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Se ne è andato all'improvviso, a 73 anni,, lo storico ex portiere deldegli Anni 60 e 70, poi divenuto preparatore dei portieri dal 2001 al 2010, in quello storico staff di Carlo Ancelotti che gestì una squadra piena zeppa di campioni, in grado di vincere tutto in Italia e (soprattutto) in campo internazionale. Era nato a Scandiano (Reggio Emilia) ed era un prodotto del settore giovanile rossonero. Nel 1967 il debutto in prima squadra, con cui ha giocato fino al 1974. Dopo di che, le esperienze con Cagliari, Como e Spal, oltre a una manciata di presenze nelle selezioni giovanili azzurre. Gli anni da calciatore e da preparatore Nei sette anni col(72 presenze) ha vinto un campionato (‘67-68), una Coppa Italia, una Coppa dei Campioni (‘68-69), due Coppe delle Coppe e una Intercontinentale ...

