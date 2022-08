Tommaso Zorzi messo nei guai: “Non ne avevo idea” | Problema con la “valigia” al GF VIP (Di martedì 2 agosto 2022) Tommaso Zorzi ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip: l’inaspettato retroscena L’ex gieffino Tommaso Zorzi (screenshot Twitter)La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è rivelata senza dubbio il punto di svolta di Tommaso Zorzi. Dopo la vittoria del reality, per lui sono arrivate numerose occasioni. Dopo aver lasciato la casa più spiata d’Italia ha infatti svolto il ruolo di opinionista per l’Isola dei Famosi e si è occupato di un suo format in streaming. Inoltre nella recente stagione televisiva si è occupato anche di alcuni nuovi programmi che torneranno in onda già il prossimo mese di settembre. Tra questi c’è Drag Race Italia ma soprattutto Tailor Made – Chi ha la stoffa? che sarà disponibile dal prossimo 14 settembre su Real ... Leggi su direttanews (Di martedì 2 agosto 2022)ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip: l’inaspettato retroscena L’ex gieffino(screenshot Twitter)La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è rivelata senza dubbio il punto di svolta di. Dopo la vittoria del reality, per lui sono arrivate numerose occasioni. Dopo aver lasciato la casa più spiata d’Italia ha infatti svolto il ruolo di opinionista per l’Isola dei Famosi e si è occupato di un suo format in streaming. Inoltre nella recente stagione televisiva si è occupato anche di alcuni nuovi programmi che torneranno in onda già il prossimo mese di settembre. Tra questi c’è Drag Race Italia ma soprattutto Tailor Made – Chi ha la stoffa? che sarà disponibile dal prossimo 14 settembre su Real ...

