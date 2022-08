Sosta fuori dalle strisce blu | arrivano i parcheggiatori

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 agosto 2022)blu, a Romaautorizzati – L’Assemblea capitolina sblocca la situazione con nuove tariffe – L’Assemblea capitolina ha approvato una delibera, prima firma Giovanni Zannola (Pd), che sblocca la possibilità per i Municipi di Roma di mettere a gara latariffata tramite guardia-macchine autorizzati in alcune aree dei vari territori sprovviste diblu. “Si tratta – ha detto Zannola – di un passaggio tecnico che aggiunge un comma ad una delibera preesistente relativa ai canoni di occupazione. Aggiungiamo un punto, quello relativo alle occupazioni affidate in servizio di gestione temporanea dellain aree non parchimetrate mediante l’evidenza pubblica. Questo perché in questi ...