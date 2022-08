Sorrento, carabinieri “infiltrati” tra i bagnanti: 135 identificati (Di martedì 2 agosto 2022) I militari, “armati” di asciugamano e ombrelloni, si sono mimetizzati tra i villeggianti a Sorrento e hanno potuto osservare da vicino i movimenti sospetti. Controlli a tappeto nei comuni della penisola Sorrentina per i carabinieri della locale compagnia. Servizio a largo raggio effettuato sulle spiagge anche con il fondamentale contributo di personale in borghese o Leggi su 2anews (Di martedì 2 agosto 2022) I militari, “armati” di asciugamano e ombrelloni, si sono mimetizzati tra i villeggianti ae hanno potuto osservare da vicino i movimenti sospetti. Controlli a tappeto nei comuni della penisola Sorrentina per idella locale compagnia. Servizio a largo raggio effettuato sulle spiagge anche con il fondamentale contributo di personale in borghese o

